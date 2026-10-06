Чебурашка

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6 октября, 2026

Новый мультсериал с любимыми героями!

Крокодил Гена и Чебурашка решают открыть «Бюро добрых дел», чтобы помогать всем, кто оказался в беде. Починить телевизор, научить играть в прятки или просто поднять настроение — для героев нет невыполнимых задач!

Но у добра, как водится, есть противники. Неугомонная старуха Шапокляк открывает прямо напротив своё «Бюро недобрых дел». С какими испытаниями столкнутся такие разные персонажи и как научатся дружить?

Смотри первые серии уже с 9 октября в 21:15 на телеканале «Карусель»!