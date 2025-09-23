Премьера: Герои Энвелла. Выйти из игры Премьера: Герои Энвелла. Выйти из игры
Герои Энвелла. Выйти из игры

Герои Энвелла. Выйти из игры

7 октября, 2025

Мультфильм рассказывает о четырех друзьях-геймерах — Арте, Кире, Филе и Вике.

Ребята находят в школе необычный ноутбук, который является порталом в мир увлекательной, но опасной игры под названием «Герои Энвелла». Оказавшись там, друзья получают суперспособности, а вместе с ними — множество проблем, сложных задач и коварного врага по имени Моргарт. Он стремится вырваться в реальный мир, и герои обязаны его остановить!

Смотрите премьеру уже в эту субботу, 11 октября, в 19:25 на телеканале «Карусель»!

