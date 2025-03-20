Сериал «Денискины рассказы»

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20 марта, 2025

Не пропустите премьеру приключенческого сериала для семейного просмотра!

К пенсионеру Денису Викторовичу привозят его шестилетнего внука Дениса. Чтобы увлечь непоседу, дед начинает рассказывать Денису увлекательные истории о счастливом советском детстве его ровесника, который 70 лет назад играл, шалил, дружил и каждый день попадал в весёлые приключения в одном московском дворе.

Эти забавные истории переносят Дениса в прошлое: мальчик знакомится с другой эпохой и понимает, что в любые времена у беззаботных детей будут похожие интересы — любознательность и безграничное стремление познавать мир.

Смотрите 22 и 23 марта в 16:00 на телеканале «Карусель»!