Мультсериал «Супер Крылья. Электрические герои»

Добавить в закладки

2 марта, 2025

В продолжении мультсериала познакомьтесь с новыми героями в команде Джетта и их новыми удивительными способностями!

Команда Супер Крыльев перемещается из Мирового Самолёта в Мировой Космопорт, расположенный прямо в космосе! Теперь друзья работают с электрической энергией, которая даёт им множество специальных способностей и новый современный дизайн. Джетт и команда смогут перемещаться в любое место на Земле за секунды благодаря быстрой светящейся трубе.

А ещё к команде Джетта присоединятся новые интересные персонажи — электрические близнецы Таки и Тики, самолёт-кран Марти, полицейская машина Люси и другие.

Смотрите с 3 марта с понедельника по четверг в 9:10 на телеканале «Карусель»!