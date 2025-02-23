Премьера: Мультсериал «Джи-Джи Бонд: Супергонщик» Премьера: Мультсериал «Джи-Джи Бонд: Супергонщик»
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Мультсериал «Джи-Джи Бонд: Супергонщик»

23 февраля, 2025

Захватывающие гонки и дух соперничества — в новом красочном мультсериале!

Герои мультсериала Джи-Джи Бонд и доктор Миху увлечены идеей участия в гонках, поэтому отправляются на планету Турбодрайва. Там они знакомятся со Старом Нави — сыном легендарного гонщика Галы.

Джи-Джи Бонд, Стар и их единомышленники решают создать свою команду для участия в турнире. Объединившись перед лицом общего врага, Джи-Джи Бонд и Стар становятся друзьями и помогают друг другу стать лучше.

Смогут ли юные гонщики достичь новых высот и пройти в следующий этап турнира? Ведь его финал уже не за горами!

Смотрите с 24 февраля с понедельника по четверг в 13:00 на телеканале «Карусель»!

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