Мультсериал «Джи-Джи Бонд: Супергонщик»

Захватывающие гонки и дух соперничества — в новом красочном мультсериале!
Герои мультсериала Джи-Джи Бонд и доктор Миху увлечены идеей участия в гонках, поэтому отправляются на планету Турбодрайва. Там они знакомятся со Старом Нави — сыном легендарного гонщика Галы.
Джи-Джи Бонд, Стар и их единомышленники решают создать свою команду для участия в турнире. Объединившись перед лицом общего врага, Джи-Джи Бонд и Стар становятся друзьями и помогают друг другу стать лучше.
Смогут ли юные гонщики достичь новых высот и пройти в следующий этап турнира? Ведь его финал уже не за горами!
Смотрите с 24 февраля с понедельника по четверг в 13:00 на телеканале «Карусель»!