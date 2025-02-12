Премьера: Мультсериал «Отважные дракончики» Премьера: Мультсериал «Отважные дракончики»
Тесты: Отгадайте зимние загадки и найдите ответы на картинках! Тесты: Отгадайте зимние загадки и найдите ответы на картинках!
Премьера: Мультсериал «Король Шакир» Премьера: Мультсериал «Король Шакир»
Новости

Мультсериал «Отважные дракончики»

12 февраля, 2025

Вместе с героями мультсериала отправляйтесь в волшебное путешествие, полное непредсказуемых и увлекательных открытий!

Лунный остров — это уникальное место, где Нил, Дэнни, Флэш, Бум, Флин, Джон и Мими создают команду Отважных дракончиков. Она спешит на помощь сразу же, когда получает сигнал от жителей острова. 

Отважные дракончики всегда решают проблемы жителей, завоёвывают их восхищение и становятся маленькими героями острова. Дракончики помогают бороться с Банановой Бандой и стремятся вернуть счастье детям на острове. 

Смотрите 13 и 14 февраля в 13:05 на телеканале «Карусель»!

Следующая новость
Отгадайте зимние загадки и найдите ответы на картинках!
Подпишитесь на наши новости