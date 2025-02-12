Мультсериал «Отважные дракончики»

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12 февраля, 2025

Вместе с героями мультсериала отправляйтесь в волшебное путешествие, полное непредсказуемых и увлекательных открытий!

Лунный остров — это уникальное место, где Нил, Дэнни, Флэш, Бум, Флин, Джон и Мими создают команду Отважных дракончиков. Она спешит на помощь сразу же, когда получает сигнал от жителей острова.

Отважные дракончики всегда решают проблемы жителей, завоёвывают их восхищение и становятся маленькими героями острова. Дракончики помогают бороться с Банановой Бандой и стремятся вернуть счастье детям на острове.

Смотрите 13 и 14 февраля в 13:05 на телеканале «Карусель»!