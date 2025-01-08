Премьера: Мультсериал «Белые сны» Премьера: Мультсериал «Белые сны»
Событие: Спектакль «Кремлёвская ёлка-2025. Трансляция из Государственного Кремлёвского дворца» с сурдопереводом Событие: Спектакль «Кремлёвская ёлка-2025. Трансляция из Государственного Кремлёвского дворца» с сурдопереводом
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Спектакль «Кремлёвская ёлка-2025. Трансляция из Государственного Кремлёвского дворца» с сурдопереводом

8 января, 2025

Смотрите новогоднее представление с сурдопереводом для слабослышащих детей.

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Новогоднее путешествие в Заполярье — это совершенно особенное и волшебное приключение, которое оставит незабываемые впечатления как у взрослых, так и у самых маленьких телезрителей!

Чтобы встретить праздник, героям сказочного шоу придется победить в гонке, отправится в прошлое, прокатится на волшебном поезде и одолеть Чёрную пургу. А помогать друзьям будет главный новогодний волшебник Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой!   

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