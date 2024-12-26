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День рождения телеканала «Карусель»

26 декабря, 2024

27 декабря телеканал «Карусель» празднует день рождения! Такое нельзя пропустить!

 

В свой день рождения мы подготовили для зрителей особенный подарок — праздничный концерт «С днём рождения, Карусель!». 

Популярные артисты — Милана Филимонова, Милана Хаметова, Вики Шоу, Милана Стар, Таисия Скоморохова, Мирослава и Злата, Марьяна Локель и другие — поздравят любимый канал с днём рождения!

Отмечайте праздник вместе с любимыми звёздами и зажигайте под крутые хиты!

Не пропустите большой праздничный концерт 27 декабря в 21:20 в день рождения телеканала «Карусель»!

С днём рождения, Карусель!

 

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