Кремлёвская ёлка-2025. Трансляция из Государственного Кремлёвского дворца

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5 января, 2025

Новогоднее путешествие в Заполярье — это совершенно особенное и волшебное приключение, которое оставит незабываемые впечатления как у взрослых, так и у самых маленьких телезрителей!

Чтобы встретить праздник, героям сказочного шоу придется победить в гонке, отправится в прошлое, прокатится на волшебном поезде и одолеть Чёрную пургу. А помогать друзьям будет главный новогодний волшебник Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой!

Совершите новогоднее путешествие в Заполярье! Не пропустите трансляцию из Государственного Кремлёвского Дворца 7 января в 20:00 только на телеканале «Карусель»!