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Детям большим и маленьким: Новогодняя ёлка в Кремле

29 декабря, 2024

31 декабря вместе с героями новогодней сказки вы окажетесь на главной ёлке страны, в Государственном Кремлёвском Дворце!

 

Обычные школьники и сказочные персонажи отправятся в некоторое царство, Тридевятое государство, которое оказалось во власти мрака и холода. Но как успокоить бушующие снежные вихри, ледяные бураны и спасти сказочных героев? Всё это вы узнаете, когда посмотрите эту чудесную новогоднюю сказку!

Кремлёвская ёлка — у вас дома! Смотрите 31 декабря в 23:00 только на телеканале «Карусель»!

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