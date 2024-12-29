Детям большим и маленьким: Новогодняя ёлка в Кремле

Добавить в закладки

29 декабря, 2024

31 декабря вместе с героями новогодней сказки вы окажетесь на главной ёлке страны, в Государственном Кремлёвском Дворце!

Обычные школьники и сказочные персонажи отправятся в некоторое царство, Тридевятое государство, которое оказалось во власти мрака и холода. Но как успокоить бушующие снежные вихри, ледяные бураны и спасти сказочных героев? Всё это вы узнаете, когда посмотрите эту чудесную новогоднюю сказку!

Кремлёвская ёлка — у вас дома! Смотрите 31 декабря в 23:00 только на телеканале «Карусель»!