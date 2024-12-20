Мультсериал «Команда Флоры. Экопатруль»

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20 декабря, 2024

Продолжение мультсериала о захватывающих приключениях девочки Флоры и её друзьях — чудо-растениях.

В новом сезоне герои выходят за рамки города Зелёный и путешествуют по России. Получив сигнал Зелёной тревоги от новых друзей, экопатрульных, команда Флоры спешит на помощь Природе во все уголки страны. Герои побывают на Куршской Косе, в Васюганских болотах, в Чарских песках, в Мраморном каньоне парка Рускеала, на берегу Невы, на пляжах Краснодарского края и во многих других уникальных местах нашей страны!

В продолжении мультсериала нашим героям будут противостоять злодеи, действия которых приведут к экологическим проблемам. Но бесстрашная Команда Флоры всегда стоит на страже Природы!

Смотрите 21 декабря в 9:25 на телеканале «Карусель»!