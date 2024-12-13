Мультфильм «Риф. Новые приключения»

Добавить в закладки

13 декабря, 2024

Отважная рыбка-попугай ищет подвигов и приключений — и находит их!

Большой коралловый риф — поистине райское место: его обитатели надёжно защищены от хищников, а пищи хватает для всех. Поэтому малышу Алексу не так-то просто себя проявить. Но однажды городок накрывает неизвестная даже старожилам чёрная маслянистая жидкость, и Алекс тут же собирает свою команду супергероев для борьбы с неизвестной угрозой. Вместе с морским коньком, угрём и окунем он отправляется в опасную экспедицию!

Смотрите 14 декабря в 19:45 на телеканале «Карусель»!