Мультсериал «Муся, Чук и Станислав»

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30 ноября, 2024

Отважные спасатели белочка Муся, ёж Чук и волк Станислав спешат на помощь!

В современном городе, населенном разными зверюшками, живут непоседливые зайчата — брат и сестра Зайчик и Маруся. Они никогда не сидят на месте: им всё интересно, зайчата исследуют мир, но ещё не всё знают о правилах безопасности в нём. Поэтому они частенько попадают в неприятности — по неосторожности, увлечённые игрой, или потому что забыли правила поведения, которым их учили взрослые дома и в школе.

Хорошо, что отважные спасатели — белочка Муся, ёж Чук и волк Станислав — никогда не дремлют! Со своей супергеройской базы они пристально следят, не попал ли кто-нибудь в беду. Спасатели всегда придут на помощь, выручат зайчат, расскажут маленьким зрителям о необходимости соблюдения правил безопасности и о том, как нужно вести себя в той или иной опасной ситуации.

Смотрите со 2 декабря с понедельника по четверг в 20:30 на телеканале «Карусель»!