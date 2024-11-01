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«Весёлая жизнь монстриков Jolly Friends от ErichKrause»

1 ноября, 2024

Телеканал «Карусель» и ErichKrause объявляют новый творческий конкурс!

Придумай и покажи свою историю про монстриков Jolly Friends вместе с товарами для творчества ErichKrause!

  • Слепи или нарисуй, как монстрики Jolly Friends активно и весело проводят время, например, играют в прятки с друзьями, устраивают пикник или учатся в школе.
  • Сфотографируй свою конкурсную работу и загрузи её на сайт.
  • Обязательно добавь небольшое описание к своему творению.
  • Зови друзей голосовать за твою работу и выигрывай невероятные призы!

Работы принимаются до 27 ноября, а фото победителя покажут в программе «Семья на Ура!».

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