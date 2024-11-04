Мультсериал «Суперкрылья. Удивительные питомцы»

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4 ноября, 2024

Не пропустите новые приключения Джетта, его друзей и удивительных питомцев!

В новом сезоне мультсериала суперпитомцы отправляются в путешествие вокруг света, чтобы помогать людям и животным, попавшим в беду. Под руководством мудрого наставника Джетта и взрослых самолётиков они выполнят много веселых полётов и важных заданий.

Наблюдая за приключениями Джетта и его друзей, юные телезрители узнают много интересного о культуре, традициях и языках различных стран и народов мира.

Смотрите с 5 ноября по будням в 10:15 на телеканале «Карусель»!