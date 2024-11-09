Мультсериал «Супер Ралли. Тайна двух планет»

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9 ноября, 2024

Продолжение захватывающего мультсериала про гоночные машинки!

Непревзойденный гоночный энергокар БР, обладающий редкой способностью летать, возвращается на родную планету после предательства лучшего друга Алекса. Красная планета населена автомобилями, которые вместо топлива используют энергию солнечных кристаллов. Их запасы почти иссякли. Цивилизации энергокаров грозит гибель…

Машины отчаянно сражаются за последние кристаллы в гоночном чемпионате. Вместе с новыми друзьями БР вступает в гонку. Команда должна помешать Алексу забрать хранящийся на Голубой планете энергетический кристалл — его изъятие приведет к гибели всей планеты.

Сумеют ли бывшие друзья объединиться ради спасения двух планет? Или одной из цивилизаций предстоит исчезнуть?..

Смотрите 10 ноября в 17:45 на телеканале «Карусель»!