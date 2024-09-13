Мультсериал «Семь королевств»

Добавить в закладки

13 сентября, 2024

В Семи королевствах правят маленькие волшебники — принцы и принцессы!

У каждого из них есть особый друг-питомец — фантастический дракончик. Эти волшебные создания всегда готовы помочь своим хозяевам, а также доставить их в место назначения. На них можно ездить верхом, лететь по воздуху и даже перемещаться под водой!

Все волшебники владеют тремя уникальными способностями, а справиться с магическими миссиями им помогает наставница — мудрая фея Звёздочка.

Смотрите 14 сентября в 19:00 и 15 сентября в 15:30 на телеканале «Карусель»!