Мультсериал «Лапозавры»

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1 сентября, 2024

Встречайте лапозавров — последних динозавров этой эпохи!

Они живут на далёком острове в далёком море, скрытом от людских глаз. Весёлая семейка из 7 динозавров — Папатука, Мамамии, их детей Пупу и Пипу, Старолапа, Бабули и дяди Рока — не скучает ни дня. Их жизнь наполнена приключениями! Волшебный вулкан в центре острова приводит их в самые разнообразные места — в деревню муравьев, на остров крокодилов или даже внутрь тела Бабули. Дом лапозавров может трансформироваться в различные виды транспорта — от ракеты до подлодки и вертолёта!

Какими бы сложными ни были приключения, ничто не остановит эту семейку. Присоединяйтесь к забавным и загадочным приключениям лапозавров!

Смотрите 2, 3, 4 и 6 сентября в 07:50 на телеканале «Карусель»!