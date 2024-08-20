Телеканал «Карусель» выступит информационным партнёром III Международного детского культурного форума

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20 августа, 2024

Третий Детский культурный форум пройдет с 22 по 24 августа в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах.

В этом году на Форум приедут более 2 тысяч талантливых ребят в возрасте от 12 до 17 лет со всей России и из-за рубежа. В течение трех дней они смогут принять участие в шести творческих направлениях, которые объединят более 60 мероприятий — мастер-классы, дискуссии, арт-школы, творческие уроки. Кураторами направлений Форума по уже сложившейся традиции выступят выдающиеся деятели отечественной культуры.

Детский культурный форум — это уникальное пространство для диалога, где можно заявить о себе, обсудить актуальные тенденции развития культуры и собственные возможности творческой реализации. Каждый день медиаперсоны Форума — кураторы и спикеры — будут встречаться с участниками на различных площадках.

Информационным партнером Форума выступит Федеральный семейный телеканал «Карусель». Спикеры телеканала поучаствуют в сессии Форума с темой «Современные тренды в детском контенте».

Детский контент занимает одно из ведущих мест среди категорий на телевидении и в кино, одновременно оставаясь одной из самых сложных из-за изменчивости в предпочтениях своей аудитории.

На протяжении 14 лет телеканал «Карусель» внимательно отслеживает интересы детей, успешно создавая контент, который находит отклик у юных зрителей.

О том, как создавать контент, как добиться признания детской аудитории, какие направления в сфере детского контента популярны сейчас, какие тренды набирают обороты, почему все больше контента для детей создается при участии самих детей и многом другом с участниками Форума поговорит главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина, генеральный продюсер главной детской премии «Главные Герои» Татьяна Никольская и ведущие телеканала — Антон Зорькин, Милана Филимонова и Лёша Петрик.

Международный детский культурный форум третий год подряд организуют Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

