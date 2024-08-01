Стартовала Национальная детская премия «Главные Герои – 2024» телеканала «Карусель»

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1 августа, 2024

До 15 августа юные телезрители телеканала «Карусель» определят, кто станет претендентом на победу в ежегодной Национальной детской премии «Главные Герои». В этом году предусмотрены 12 номинаций, в том числе «Главный анимационный герой», «Главный детский фильм», «Главная детская песня» и многие другие.

Награда ежегодно присуждается победителям по результатам общероссийского детского голосования. Это позволяет самым маленьким телезрителям заявить о своих предпочтениях и поддержать любимых героев и ведущих, выбрать самые интересные мультсериалы, яркие песни и многое другое. Премия создаёт живой диалог между аудиторией и каналом и способствует развитию телеканала «Карусель» в соответствии с пожеланиями ребят.

Голосование проводится в три этапа: с 1 по 15 августа будут определены пятёрки претендентов на победу в каждой из номинаций; с 16 августа по 15 сентября дети проголосуют за тройки лидеров, а с 16 сентября по 23 октября выберут 12 победителей.

«Мы очень рады активному участию зрителей в голосовании премии – ведь так дети помогают нам, взрослым, сделать телеканал «Карусель» и детский контент ещё более интересным, современным и востребованным. Для нас это очень важно – двигаться в одном направлении с нашей аудиторией», – Татьяна Цыварева, главный редактор телеканала «Карусель».

«В прошлом году мы впервые провели финал премии в Кремле и не ожидали такого успеха. Кремлёвский дворец был полон. В этом году задача – держать планку и порадовать наших зрителей и партнёров запоминающимся шоу!» – Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель».

«Я думаю, что «Главные Герои» – это самая искренняя и честная премия в нашей стране, ведь здесь голосуют сами зрители. Они выбирают тех, кто покорил их сердца, с кем они радовались, грустили, с кем отправлялись в приключения и узнавали новое. Важно, что благодаря премии главными героями становятся также и создатели детских передач, фильмов и анимации. Я искренне желаю всем участникам конкурса этого года удачи и признания!» – Юлиана Слащёва, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм».

«Главные Герои» – одно из важнейших событий в нашей анимационной жизни. Это премия, на которой создатели мультиков встречаются со своими главными зрителями – с детьми. Премия помогает производителям детских товаров разобраться, кто сегодня в лидерах среди персонажей фильмов и сериалов. Это уже восьмая премия – и уж точно не последняя. Всех поздравляем с этим прекрасным событием!» – Сергей Сельянов, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель студии анимационного кино «Мельница».

Выбрать номинантов можно на странице премии «Главные Герои» на сайте телеканала «Карусель», а также в сообществе канала в социальной сети «ВКонтакте».

Торжественная церемония вручения премии «Главные Герои» состоится 31 октября на главной сцене страны — в Государственном Кремлёвском Дворце. По традиции зрители увидят красочное увлекательное шоу с участием ведущих «Карусели», популярных анимационных персонажей, известных российских исполнителей и лучших детских творческих коллективов. В День народного единства, 4 ноября, телеканал «Карусель» покажет церемонию в эфире.



