Мультфильм «Пингвинёнок Пороро. Приключения в замке дракона»

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27 июля, 2024

Отважный пингвинёнок Пороро с командой друзей отправляется в замок дракона!

В старинном замке дракона появляется загадочный волшебник, который мечтает стать королём и править всем миром. Но для этого ему нужно завладеть волшебным камнем «сердце дракона», в котором прячется могучая сила принца-дракона по имени Артур. Давным-давно на него было наложено заклятие, и он превратился в маленького дракончика.

Случайно волшебный камень попадает в руки друга пингвинёнка Пороро, динозаврика Кронга, и превращает его в огромного динозавра! Теперь отважному Пороро и его друзьям нужно отправиться в опасное приключение в замок дракона, чтобы остановить злого волшебника, расколдовать дракончика Артура и вернуть Кронгу его прежний вид.

Смотрите премьеру 28 июля в 10:10 на канале «Карусель»!