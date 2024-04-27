Подведены итоги конкурса «Кто твой оранжевый герой?»

Жюри и зрители сделали свой выбор!
Каждую неделю во время проведения конкурса редакционное жюри телеканала «Карусель» выбирало двоих победителей — авторов самых оригинальных и интересных работ. Всего жюри определило 8 победителей.
А еще двое счастливчиков победили по результатам зрительского голосования на сайте! И всего у нас есть 10 победителей, поздравляем их!
С именами и работами всех победителей конкурса можно ознакомиться на этой странице.
Всем огромное спасибо за участие и интерес к нашему конкурсу!