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Подведены итоги конкурса «Кто твой оранжевый герой?»

27 апреля, 2024

Жюри и зрители сделали свой выбор!

Каждую неделю во время проведения конкурса редакционное жюри телеканала «Карусель» выбирало двоих победителей — авторов самых оригинальных и интересных работ. Всего жюри определило 8 победителей. 

А еще двое счастливчиков победили по результатам зрительского голосования на сайте! И всего у нас есть 10 победителей, поздравляем их!

С именами и работами всех победителей конкурса можно ознакомиться на этой странице.

Всем огромное спасибо за участие и интерес к нашему конкурсу!

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