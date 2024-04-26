«Однажды в Лудлвилле»

Телеканал «Карусель» и «Союзмультфильм» представляют!
На вершине высокой горы есть удивительный городок Лудлвилль, где живут весёлые и жизнерадостные лудлы. Здесь всегда что-то происходит, и каждый день для лудлов становится увлекательной историей, полной забавных ситуаций. Главная героиня — маленькая лудл Энн с её волшебным альбомчиком, который может превращать нарисованные предметы в реальные. Например, резиновая уточка становится велосипедным звонком, а чашка превращается в лодочку. Присоединяйтесь к приключениям семейки лудлов, их друзей и необычных питомцев — рыбок, тараканов и даже вомбатов!
Победители получат классные призы! Желаем удачи всем участникам!