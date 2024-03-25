Мультсериал «Синий трактор на детской площадке»

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13 апреля, 2024

Познавательный мультсериал о приключениях доброго синего трактора.

Главный персонаж мультсериала — колёсный трактор синего цвета. Он поёт милые песни, рассказывает увлекательные истории. У Синего Трактора есть прицеп, на котором он возит грузы и животных.

В мультфильме малышам рассказывают познавательные истории — про цвета, о том, как считать, как работают разные машины, как называются животные и какие у них привычки, для чего существуют разные предприятия.

Смотрите премьеру 14 апреля в 9:30 на канале «Карусель»!