Телеканал «Карусель» и герои мультсериала о жизни веселого воробьиного семейства «Чик-Чирикино» объявляют конкурс «Открытка для мамы»!
Сделайте своими руками открытку для любимой мамы и получите шанс выиграть классные призы!
Правила участия:
Работы принимаются до 27 марта включительно. Четыре победителя будут определены с помощью голосования на сайте телеканала «Карусель»,
а еще одного выберет редакционное жюри телеканала вместе с создателями мультсериала «Чик-Чирикино». Победители будут объявлены 29 марта!
Желаем всем удачи!