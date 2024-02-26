Конкурсы: «С праздником, Умка!» Конкурсы: «С праздником, Умка!»
Премьера: Мультсериал «Деревяшки. Детские песни» Премьера: Мультсериал «Деревяшки. Детские песни»
Событие: 23 февраля на телеканале «Карусель» Событие: 23 февраля на телеканале «Карусель»
Новости

«С праздником, Умка!»

26 февраля, 2024

Телеканал «Карусель» и «Союзмультфильм» объявляют конкурс «C праздником, Умка!»

Присоединяйтесь к празднованию Международного дня белого медведя вместе с нами! Давайте отправим самые теплые поздравления в далекую Арктику для Умки и его друзей.

«Умка» — это чукотское слово, и переводится оно как «взрослый белый медведь». Пожелаем нашему замечательному маленькому герою слушаться маму-Медведицу, вырасти большим, сильным и стать настоящим Умкой — хозяином Заполярья.

Проявите свою творческую натуру, создавая уникальную открытку для Умки!

Правила участия:

  • Придумайте и нарисуйте открытку для Умки, мамы-Медведицы и всех друзей.
  • Напишите свои самые искренние пожелания и отправьте нам фото вашего творения.
  • Пригласите друзей проголосовать за вашу работу и выиграйте невероятные призы!

УЧАСТВОВАТЬ

Следующая новость
Мультсериал «Деревяшки. Детские песни»
Подпишитесь на наши новости