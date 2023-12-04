Конкурсы: «Новый год в Простоквашино» Конкурсы: «Новый год в Простоквашино»
Премьера: Мультсериал «Чик-Чирикино» Премьера: Мультсериал «Чик-Чирикино»
Тесты: «Снежная Королева. Хранители чудес»: внимательно ли вы следили за приключениями героев? Тесты: «Снежная Королева. Хранители чудес»: внимательно ли вы следили за приключениями героев?
Новости

«Новый год в Простоквашино»

4 декабря, 2023

Телеканал «Карусель» и «Союзмультфильм» объявляют конкурс «Новый год в Простоквашино»!

Готовьте карандаши, краски и бумагу — на сайте телеканала «Карусель» стартует новогодний конкурс! В этом году мы приглашаем вас отправиться в деревню Простоквашино и встретить Новый год вместе с героями любимого мультсериала.

Для участия в конкурсе необходимо придумать и нарисовать, как вы будете отмечать праздник вместе с котом Матроскиным, Шариком и другими жителями деревни. Не забудьте написать новогоднее поздравление для самых близких — это добавит вашей работе особого праздничного настроения! 

Правила участия:

  • Придумай и нарисуй, как ты будешь отмечать Новый год в деревне Простоквашино вместе с героями любимого мультсериала.
  • Загрузи фотографию рисунка, а в описании работы напиши поздравление для своих друзей и близких.
  • Зови всех друзей голосовать за твою работу!

10 победителей получат классные подарочные наборы от «Союзмульфильма» и «Простоквашино»!

УЧАСТВОВАТЬ

Следующая новость
Мультсериал «Чик-Чирикино»
Подпишитесь на наши новости