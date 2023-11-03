4 ноября в эфире телеканала «Карусель» — гала-концерт премии «Главные Герои»

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3 ноября, 2023

Вчера в Государственном Кремлёвском Дворце телеканал «Карусель» провёл запись праздничного эфира. Уже 4 ноября в 18:00 телезрители увидят на экранах гала-концерт Национальной детской премии «Главные Герои». Яркое шоу с любимыми ведущими и популярными исполнителями порадует и детей, и их родителей.

На главной сцене страны подвели итоги премии и вручили награды победителям каждой из 12 номинаций. Лауреатов выбрали юные зрители канала «Карусель» в ходе онлайн-голосования.

Торжественная церемония прошла масштабно: ведущими стали Дмитрий Хрусталёв и Алиса Смирнова, на сцене выступили Люся Чеботина, Валерия, Руслан Алехно, Настя Кош, Таисия Скоморохова, Милана Хаметова, Милана Филимонова и другие популярные исполнители. В празднике приняли участие ведущие канала — Антон Зорькин, Оксана Фёдорова, Каляка-Маляка (актёр Сергей Друзьяк) и Николь Плиева, а также известные артисты, такие как Нонна Гришаева и Елизавета Арзамасова.

Гала-концерт премии «Главные Герои» выйдет в эфир телеканала «Карусель» 4 ноября, в День народного единства, в 18:00.

Победителями премии «Главные Герои–2023» стали:

главный познавательный ТВ-проект: «Еда на ура!»;

главный развлекательный ТВ-проект: «Спокойной ночи, малыши!»;

главная ведущая ТВ-программы: Тутта Ларсен («Еда на ура!»);

главный ведущий ТВ-программы: Каляка-Маляка («Студия Каляки-Маляки»);

главный юный ведущий: Николь Плиева («Зелёный проект»);

главная детская песня: «Спят усталые игрушки» («Спокойной ночи, малыши!»);

главный детский фильм: «Чебурашка»;

главный познавательный анимационный сериал: «Фиксики»;

главный комедийный анимационный сериал: «Сказочный патруль»;

главный развивающий анимационный сериал: «Лунтик»;

главная премьера анимационного сериала: «Геройчики»;

главный анимационный герой: Чебурашка.

Полную версию гала-концерта с участием звёзд телеканала «Карусель» можно будет увидеть 4 ноября в 18:00.