4 ноября в эфире телеканала «Карусель» — гала-концерт премии «Главные Герои»

Вчера в Государственном Кремлёвском Дворце телеканал «Карусель» провёл запись праздничного эфира. Уже 4 ноября в 18:00 телезрители увидят на экранах гала-концерт Национальной детской премии «Главные Герои». Яркое шоу с любимыми ведущими и популярными исполнителями порадует и детей, и их родителей.
На главной сцене страны подвели итоги премии и вручили награды победителям каждой из 12 номинаций. Лауреатов выбрали юные зрители канала «Карусель» в ходе онлайн-голосования.
Торжественная церемония прошла масштабно: ведущими стали Дмитрий Хрусталёв и Алиса Смирнова, на сцене выступили Люся Чеботина, Валерия, Руслан Алехно, Настя Кош, Таисия Скоморохова, Милана Хаметова, Милана Филимонова и другие популярные исполнители. В празднике приняли участие ведущие канала — Антон Зорькин, Оксана Фёдорова, Каляка-Маляка (актёр Сергей Друзьяк) и Николь Плиева, а также известные артисты, такие как Нонна Гришаева и Елизавета Арзамасова.
Гала-концерт премии «Главные Герои» выйдет в эфир телеканала «Карусель» 4 ноября, в День народного единства, в 18:00.
Победителями премии «Главные Герои–2023» стали:
Полную версию гала-концерта с участием звёзд телеканала «Карусель» можно будет увидеть 4 ноября в 18:00.