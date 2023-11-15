«Гуджитсу. Испытай Гу-океан на прочность!»

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15 ноября, 2023

Примите участие в новом конкурсе!

Из-за загадочного космического явления обитатели зоопарка мутировали в монстров-супергероев Гуджитсу, каждый из которых обладает своей уникальной суперсилой Гу и стилем боевых искусств!

Они научились растягиваться в 3 раза и легко принимать свою первоначальную форму. Герои и монстры Гуджитсу Дип Гу-Сиа погрузились в глубины океана, где вновь сойдутся в эпичной Гу-битве за Священную книгу ГУ. Морская бездна активировала новые Гу-атаки и Гу-наполнение.

Кто же победит — монстры или герои? Поскольку силы равны, битва предстоит нешуточная. Помоги определить исход сражения! На чьей стороне окажется Священная книга ГУ? Герои или монстры завладеют источником суперсилы ГУ?

Придумай и нарисуй нового героя или монстра Гуджитсу. Твой персонаж определит исход сражения за Священную книгу ГУ!

Загрузи фотографию рисунка на сайт. А в описании работы расскажи о своем персонаже поподробнее — напиши его имя, опиши характер, Гу-наполнение и его уникальную Гу-атаку.

Зови всех друзей голосовать за твою работу!

9 победителей, набравших больше всего голосов, получат своего Гуджитсу из коллекции Дип Гу-Сиа! 4 победителя, по мнению экспертного жюри, получат тянущуюся фигурку Тайро Силы Гу 2в1 Дип Гу-Сиа!

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