Мультсериал «Тикабо»

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26 ноября, 2023

Познакомьтесь с забавными героями Тикабо!

Каждый день малыши Кафа, Том-Том, Мако, Гуди и Бамс под руководством мудрого наставника Ня собирают новые знания и яркие впечатления. Они исследуют дома людей, проявляя ко всему вокруг неподдельный, живой интерес.

В каждой серии любознательные герои получают задание от своего доброго наставника. Им предстоит найти в доме различные предметы, объединённые общим признаком. Например, друзья собирают коллекцию деревянных, бумажных или круглых вещей или все предметы зелёного цвета.

Герои приглашают маленьких зрителей присоединиться к их весёлой развивающей игре, наполненной знаниями, песенками и хорошим настроением!

Смотрите премьеру 27 ноября в 08:15 на к анал е «Карусель»!