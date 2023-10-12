Премьера: Мультсериал «Шмяк. Волшебная лавка Есении» Премьера: Мультсериал «Шмяк. Волшебная лавка Есении»
Тесты: Разбираетесь ли вы в породах кошек? Тесты: Разбираетесь ли вы в породах кошек?
Конкурсы: Подведены итоги конкурса «Оранжевый сюрприз» Конкурсы: Подведены итоги конкурса «Оранжевый сюрприз»
Новости

Мультсериал «Шмяк. Волшебная лавка Есении»

12 октября, 2023

Приключения девочки-волшебницы Есении и ее лучшего друга, медвежонка Шмяка.

Девочка Есения и мишка Шмяк находят волшебную книгу и открывают лавку чудес, в которой всегда творится волшебство. К ним приходят обитатели Дримвиля и просят помощи в решении разных проблем или в исполнении желаний. Друзья никому не отказывают и стараются всем помочь. Но часто оказывается, что настоящие чудеса свершаются без помощи магии, а благодаря крепкой дружбе и вниманию друг к другу.

  

Не пропустите премьеру 13 октября в 09:40 на телеканале «Карусель»!

   

Следующая новость
Разбираетесь ли вы в породах кошек?
Подпишитесь на наши новости