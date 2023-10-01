Мультсериал «Флип Чейнджер»

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1 октября, 2023

Флип Чейнджер — это машинки-трансформеры с уникальными навыками.

Кто-то прыгает супервысоко, кто-то супердалеко, кто-то суперточно, а кто-то универсален и хорош во всём! Героям постоянно пытается помешать Трабл Мэйкер — любитель коварных экспериментов и нарушитель спокойствия. Он доставляет им неприятности и срывает соревнования.

Команда Флип Чейнджеров готова объединиться и дать ему отпор. Бери свой Флип Чейнджер и присоединяйся к команде! Превзойди себя и брось вызов своим возможностям!

Смотрите премьеру со 2 октября с понедельника по четверг в 22:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 22:45 на канале «Карусель»!