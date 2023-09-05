Телеканал «Карусель» объявляет конкурс «Оранжевый сюрприз»!
Пришли подарок-сюрприз ко дню рождению героев мультсериала «Оранжевая корова». Это может быть всё, что угодно! Рисунок, поделка, стихотворение, открытка или даже вязаный торт! Придумай и сделай самый необычный сюрприз и пришли его фотографию! Уверены, Бо, Зо, их родители и друзья точно оценят твою фантазию!
Работы принимаются с 5 сентября по 1 октября, а победителей мы объявим 5 октября. По итогам голосования на сайте и выбора жюри 5 победителей получат призы!