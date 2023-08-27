Мультсериал «Суперкрылья. Мировые защитники»

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27 августа, 2023

Не пропустите новый сезон мультсериала про приключения самолётика Джетта и его друзей!

Суперкрылья — самые быстрые самолёты-доставщики и самые крутые самолёты-трансформеры! Путешествуйте по свету вместе с ними, знакомьтесь с мировыми культурами и участвуйте в приключениях!

В новом сезоне мультсериала суперкрылья получают новые невероятные способности и снаряжение. Они становятся мировыми защитниками! Их важная миссия — защищать окружающую среду, животных и человеческую культуру.

Смотрите премьеру с понедельника по четверг в 10:15 на канале «Карусель»!