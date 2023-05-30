Валентина Матвиенко наградит лауреатов национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок»

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30 мая, 2023

Ежегодно при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Минпромторга России, Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров проводится конкурс на присуждение премии за вклад в развитие отечественной индустрии товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок», ставшей за эти годы главной отраслевой премией в нашей стране.

Премия «Золотой медвежонок» с 2010 года поощряет потребительские качества продукции и услуг, отмечает заслуги компаний и лидеров индустрии, внесших значительный вклад в развитие инфраструктуры современного детства.

31 мая 2023 года в 12:30 в Совете Федерации (ул. Большая Дмитровка, дом 26, фойе 1 этажа) состоится торжественная церемония награждения премии, приуроченная к празднованию Дня защиты детей.

В рамках церемонии будет представлена выставочная экспозиция лауреатов премии. Финалистами в 15 номинациях конкурса стали более 100 организаций из 28 регионов России, которые представили на премию порядка 200 наименований продукции, услуг и сервисов для детей. Традиционным лидером по количеству заявок стала номинация «Лучшие игрушки и игры». В 2022 году была введена возможность выдвижения номинантов региональными органами государственной власти в сфере промышленности и инфраструктуры детства.

Конкурсные заявки и публичные защиты участников премии оценивали более 100 экспертов и практиков, среди которых 20 ведущих научных и образовательных организаций, победители предыдущего года, а также отраслевые эксперты. В открытом онлайн-голосовании приняли участие более 45 000 человек.

Торжественную церемонию проведет Председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко.