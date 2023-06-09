Мультфильм «Царевны и таинственная гостья»

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9 июня, 2023

Новые волшебные приключения царевен в школе Дивногорье!

В школе собираются праздновать Всеволшебный день. По такому случаю царевны наряжаются в костюмы животных. Но прямо накануне праздника на школу нападает девочка-оборотница Марфуша, давно мечтающая поступить на обучение и обиженная из-за того, что на ее письма никто не отвечал.

Клип на песню «В старой сказке» из мультфильма «Царевны и таинственная гостья»

Она внезапно превращает Кощея в ворона, а царевен — в зверей, костюмы которых они надели. А вместе с этим у девочек пропадают их волшебные способности. Теперь, если царевны не снимут чары до конца Всеволшебного дня, они навсегда останутся животными…

Смотрите 11 июня в 20:00 на канале «Карусель».