Мультсериал «Зебра в клеточку. Яркие дни»

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8 мая, 2023

Музыкальный мультсериал про весёлые приключения зверят на тропическом острове.

На далёком острове живут необычные друзья: Клеточка — зебра в клеточку, Поля — зебра в полосочку, слон Родион, крокодил Гоша, обезьяна Яна, страус Паша и его младший брат — яйцо Петя.

В новом, четвёртом сезоне, друзья учатся уважать, заявлять и оберегать личные границы друг друга. Каждый день на острове новая игра: обнимательный день, спортивный, музыкальный или день наоборот. Выяснится, что Родион не умеет говорить «нет», Яна не знает меры в играх, Гоша обожает помогать без спроса, Поля предпочитает делать всё за друзей, а Паша не может удержаться от объятий.

Смотрите премьеру 10, 11, 12 мая в 20:15, 13 мая в 11:25 на канале «Карусель».