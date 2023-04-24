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Событие: День танцев
Тесты: Опрос «Кто из Барбоскиных ваш самый любимый персонаж?»
Событие: День книги
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День танцев
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27 апреля, 2023
29 апреля отмечаем день танцев на телеканале «Карусель»!
Танцуют все!
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Опрос «Кто из Барбоскиных ваш самый любимый персонаж?»
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