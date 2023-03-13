Конкурсы: Начался второй этап конкурса «Оранжевое настроение» Конкурсы: Начался второй этап конкурса «Оранжевое настроение»
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Начался второй этап конкурса «Оранжевое настроение»

13 марта, 2023

Пришло время второго этапа конкурса! Даже если ты не участвовал в первом — у тебя есть все шансы стать победителем в этом этапе!

Запоминай, что нужно сделать:

  • Построй свой собственный замок, как Бо, Зо и их друзья в серии «Стройка». Из чего будет этот замок: из глины, песка, пластилина или просто нарисованным — решать только тебе;
  • Загрузи фото работы на сайт;
  • Включай «Оранжевую корову» на телеканале «Карусель» и внимательно ищи специальные коды. Вводи их на странице конкурса и получай дополнительные голоса и яркие рамки. Это поможет тебе победить! Ищи коды в эфире во время показов серий.

Работы на второй этап принимаются с 13 по 19 марта, а победителей мы объявим 27 марта. Ими станут 5 человек, набравшие больше всего голосов.

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