Новогодние истории с Главной Ёлки страны!

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21 декабря, 2022

Новый год — это время удивительных приключений! И вы можете в них поучаствовать!

Представьте: волшебные сказки потерялись, а Снегурочку нужно спасать! Кто с этим поможет? Конечно же, вы! Вместе с героями новогодних представлений с Главной Ёлки страны!

31 декабря в 23.00 в эфире «Карусели» вы вместе с мальчиком Мишей и Дедом Морозом отыщите любимые сказки в увлекательной истории «Волшебная сказка Стеклодува».

А 7 января в 19:30 вас ждут совершенно новые приключения на премьере спектакля «Заговор зеркал»! Вместе с героями представления вы побываете в Зазеркалье и спасете Снегурочку! А если захотите побывать в сказке еще раз, смотрите повтор спектакля «Заговор зеркал» 13 января в 20:45!

Вместе весело смотреть! Включайте канал «Карусель»!

