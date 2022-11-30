Подведены итоги конкурса «Устрой эпичную Гу-битву!»

Конкурс завершён, и объявлены победители!
Мы получили на конкурс тысячи прекрасных работ — самых разнообразных, ярких и креативных монстров Гуджитсу! Огромное спасибо всем юным участникам!
Список победителей конкурса от жюри и по голосованию опубликован на этой странице.
9 победителей, набравших больше всего голосов, получат своего Гуджитсу из коллекции Гу Шифтерс или Дино Икс-Рэй!
4 победителя по мнению экспертного жюри получат игровой набор Гуджитсу: Золотой Пантаро и Фантом Скорпиус Гу Шифтерс!
С работами всех участников можно ознакомиться здесь.