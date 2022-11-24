Новогодний спектакль «Умка»

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24 ноября, 2022

Телеканал «Карусель» рекомендует: с 10 по 25 декабря на сцене Москонцерт Холла и с 3 по 6 января в театре «Маска» в МДМ пройдут показы новогоднего спектакля «Умка», поставленного киностудией «Союзмультфильм» по мотивам любимого мультфильма.

Маленьких и больших зрителей ждет встреча с непоседливым белым медвежонком Умкой, который совсем недавно родился и исследует мир вокруг. Медвежонок часто попадает в забавные ситуации и однажды оказывается на самой настоящей новогодней ёлке. Сказочная постановка для всей семьи расскажет о невероятных приключениях Умки и его друзей среди арктических снегов.

Захватывающий сюжет, уникальная технология, создающая единство куклы и звериной̆ пластики в одном персонаже, современная хореография и цирковые номера, живое вокальное исполнение и авторская музыка, необычные костюмы, декорации и видеопроекции, точно передающие атмосферу настоящей Арктики, анимационная программа, подарки и сувениры. Всё это гарантирует зрителям новогоднее настроение и незабываемые впечатления от просмотра.