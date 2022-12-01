Новогодний квест «В поисках подарков» в «СоюзМультПарке»

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1 декабря, 2022

С 17 декабря по 8 января в СоюзМультПарке вас ждёт путешествие по мультфильмам, поиск подарков под руководством Печкина и встреча с Дедом Морозом!

Телеканал «Карусель» рекомендует: праздничное приключение в СоюзМультПарке — с детективом Печкиным, Снежной Королевой, заданиями, танцами, световым шоу и подарками от Деда Мороза!

«Довольно привычных ёлок и предсказуемых утренников!» Так повелела Снежная Королева и решила лично порадовать подарком каждого мультгероя. И только подозрительный Печкин захотел примерить на себя роль сыщика и проследить, дойдут ли праздничные посылки до адресатов? В одиночку ему точно не справиться — новоявленный детектив ждёт вашей помощи!

Мультимедийный развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк» на ВДНХ — первая в России уникальная площадка для детей и взрослых, где каждый может получить новые навыки, по-новому взглянуть на знаменитые мультфильмы и полностью погрузиться в мир анимации и современных технологий.