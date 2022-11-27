Обучающая программа «Звёздная логика»

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27 ноября, 2022

КосмоМишка и космоМышка приглашают малышей в большое космическое путешествие!

Отважные космонавты мишка Ру и мышка Лу путешествуют по галактике на своем космолёте. А проказник космопират заяц Ро всё время стремится устроить в космосе беспорядок. Когда Лу и Ру получают сигнал бедствия из галактики, они тут же отправляются на помощь.

Чтобы решить какую-либо задачу и завершить миссию, им потребуется выполнять различные космозадания. Для этого друзьям пригодятся знания по математике и логике, а также участие маленьких телезрителей. Вместе они сосчитают звёзды, выучат цифры, правила сложения и вычитания в формате игры.

Смотрите премьеру с 28 ноября по будням в 07:30 на канале «Карусель».