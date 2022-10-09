Мультсериал «Петроникс»

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9 октября, 2022

Познакомьтесь с Мэттом, Джиа, Эммой и Тимом!

Эти ученики начальной школы выглядят как обычные дети, но они совсем не такие. Когда животные по всему миру попадают в беду, происходит что-то невероятное! Друзья получают специальный сигнал, предупреждающий их о проблеме. Они откладывают свою обычную школьную жизнь и берутся за дело, превращаясь в выдающуюся спасательную команду, известную как защитники Петроникс!

Куда бы ни отправились защитники и какую бы миссию они ни выполняли, Мэтт, Джиа, Эмма и Тим всегда знают одно: проблемы животных помогут решить… другие животные. Вот почему команда всегда рассчитывает на своих особенных питомцев-роботов, которые помогут им во всех спасательных операциях.

Смотрите премьеру с 10 октября с понедельника по четверг в 12:40 на телеканале «Карусель»!