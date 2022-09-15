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Мультсериал «Геройчики»

15 сентября, 2022

Про мальчика Рому и суперкоманду его игрушек — Геройчиков.

Мальчик Рома очень любит играть, поэтому в его комнате полным-полно разных игрушек. Кого здесь только нет: и загадочный пушистый инопланетянин Бублик, и отважный петух-тянучка Ко-Ко, и благородная ящерица-самурай О-Раш, и милая куколка Пинки, и воинственный плюшевый заяц Генерал Де-Кроль со своими роботами, и, конечно, отважные супергерои Флай и Глория. Все эти игрушки обожают игры, веселье, соревнования, приключения и вечеринки. 

Когда мальчика нет в комнате, они живут собственной увлекательной игрушечной жизнью, но, если что-то случается с их любимым Ромой, Геройчики тут же бросают свои затеи и делают всё возможное, чтобы помочь ему справиться с неприятностями.  

Смотрите премьеру 16 сентября в 19:30 на телеканале «Карусель»!

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