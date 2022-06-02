Фестиваль детского телевидения «Включайся!» пройдет при участии телеканала «Карусель»

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2 июня, 2022

С 8 по 10 июня в Москве пройдет XVII Фестиваль детского телевидения «Включайся!».

Организатором мероприятия выступает НАТ при финансовой поддержке Минцифры РФ. В форуме примут участие 770 представителей детских и профессиональных телестудий из 109 городов и поселков России и ближнего зарубежья — от Симферополя до Хабаровска, от Архангельска до Иркутска.

На творческий конкурс фестиваля принято 450 работ. Проекты будут оцениваться в двух категориях: «Работы детских любительских студий» и «Работы профессиональных студий». Самыми популярными в первой категории стали «Хочу все знать» и «Детская служба новостей»: в эти номинации принято 88 и 83 конкурсных проектов соответственно. Далее идут номинации «Кинолюбитель» (80 работ), «Не скучай» (65), «Дорога добра» (54), «Пластилиновая ворона» (45). В номинацию «Взрослые детям» во второй категории принято 35 конкурсных работ.

В профессиональное жюри вошли Вера Оболонкина и Татьяна Цыварева — главные редакторы телеканала «Карусель», Анна Шнайдер — главный редактор телеканала «О!», Антон Михалев — режиссер-постановщик и креативный продюсер детских и семейных проектов, художественный руководитель фестиваля «Включайся!», Юрий Пронин — главный художник-постановщик киностудии «Союзмультфильм» и другие.

В рамках фестиваля пройдут обучающие мастер-классы, практические занятия по съемке видеосюжетов, творческие встречи с известными режиссёрами, журналистами и педагогами, открытые просмотры конкурсных работ. «Большое интервью со звездой» пройдет с теле- и радиоведущей Туттой Ларсен.

Для участников фестиваля будут организованы экскурсии на телеканалы, а также на «Союзмультфильм» и в Телецентр Останкино. Учащиеся 9-11 классов побывают на факультете журналистики МГУ и в ГИТР. Ребята познакомятся с учебными заведениями и получат уникальные индивидуальные консультации по подготовке к поступлению в эти ВУЗы.

На мероприятии также пройдет специальный конкурс на лучший сюжет, снятый во время фестиваля. Заранее сформированные три творческие группы создадут сюжеты на заданную тему и представят их на суд жюри. Победитель этого конкурса также будет объявлен на торжественной церемонии награждения, которая состоится 10 июня в концертном зале «Останкино».

XVII фестиваль детского телевидения «Включайся!» пройдет при участии федерального общедоступного семейного телеканала «Карусель». Информация о мероприятии — на сайте НАТ и в группе фестиваля «ВКонтакте».