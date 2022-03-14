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Мультсериал «Тот самый Джои!»

14 марта, 2022

Познакомьтесь с невероятным проказником и шутником — Джои!

Если вы думаете, что у каждой проблемы есть свое скучное решение, вы еще не знаете Джои! Вместе с друзьями он каждый день придумывает и воплощает самые сумасшедшие идеи — в классе, дома или где-то еще! Также он успевает с юмором выпутываться из всевозможных нелепых ситуаций и помогать всем вокруг. 

Тот самый Джои проказничает, и, чем больше он это делает, тем больше мы его любим! 

Смотрите премьеру 15 и 16 марта в 05:00 на канале «Карусель»! 

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