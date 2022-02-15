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Play-Doh питомцы

15 февраля, 2022

Новый конкурс от телеканала «Карусель» и Play-Doh!

Скоро праздники! Нет лучшего подарка для ребенка, чем свой питомец!  

И даже если дома уже есть парочка пушистых друзей или, наоборот, нет возможности их реально завести, тогда детскую фантазию о питомце исполнит Play-Doh!

  • Слепи из Play-Doh любого питомца.
  • Загрузи фотографию работы сюда.
  • Собирай лайки и получай шанс выиграть набор креативности Play-Doh.

Победители по мнению жюри получат уникальную игрушку-кофтёныш, сшитую по твоему эскизу — так питомец окажется у тебя дома!
Но самое главное — питомцы победителей оживут в специальном выпуске «Спокойной ночи, малыши!» и порадуют своих маленьких хозяев!

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