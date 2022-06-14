Мультсериал «Бодо Бородо. БОкварь»

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14 июня, 2022

Забавный бородач Бодо Бородо начинает путешествие в прекрасный и богатый мир русского языка. И ему срочно нужна ваша помощь!

«Лучший в мире учитель» (как он сам себя называет) может заблудиться даже в трёх соснах, а уж в 33-х буквах алфавита — тем более. За ним всё нужно проверять и исправлять, и благодаря этому у маленьких зрителей развивается внимательность и самостоятельное мышление.

От знакомства с буквами Бодо Бородо переходит к практике чтения. Каждый урок с ним представляет собой забавную интерактивную игру. С таким героем малышам точно не будет скучно, а совместный поиск ответов позволит лучше усваивать и закреплять новый материал. Учиться читать и писать с Бодо Бородо интересно и весело!

Смотрите премьеру 15 июня в 14:10 на канале «Карусель»!